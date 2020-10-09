散播性虐儿童视频惊动国际刑警 客工判监六个月

（早报讯）因迷上色情片以及儿童被施暴和性虐的影片，客工下载视频到社交群组分享，两手机被发现有约1300支不雅视频，警方接获国际刑警通报采取行动，客工被判坐牢6个月。

被告是36岁的孟加拉男子扎伊杜，他抵触4项控状，包括散播猥亵影像以及拥有虐待儿童资料的罪行，控方以其中2项提控，余项由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告是在2017年透过面簿的链接，进入一个WhatsApp群组，其中成员经常发布不雅内容，如成人性爱视频，同时也推荐其他类似的群组资料。

为观看更多性视频，被告积极到Telegram和Line进行寻找。其中一些被告参与的群组，甚至会分享幼童发生性关系和被施暴的视频。被告后来发现自己喜欢这样的影片，逐渐上瘾。

为满足欲望，他不但下载视频，还在同年11月9日到一WhatsApp群组，分享了两个分别3分钟2秒和2分钟30秒的视频，内容显示孩童与大人发生性关系，群组共有256人。

警方是在今年6月22日接获国际刑警组织（Interpol）通报，获悉被告散播了这些视频，并在6月30日逮捕被告。

被告的两手机被充公后，发现共有1321支视频。

资讯通信媒体发展局证实其中1290支是不雅视频，包括手淫、使用性用品、性行为、同性性爱、口交、兽交、性虐、射精等场景。（人名译音）