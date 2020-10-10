更新技能框架 提升学前教育

（早报讯）幼儿保育与教育工作者的技能框架将更新，为工作者提供更完善的职业发展机会。其中，框架将为从事学习支援和早期介入计划的工作者规划职业发展路线，让他们有更多空间发挥专长。

社会及家庭发展部长马善高今早（10月10日）在线上学前教育研讨会宣布一系列提升学前教育领域的计划。

除了检讨自2016年制定的技能框架，幼儿培育署也将推出“持续专业发展路线图”，指引教育工作者掌握所需的技能。

马善高指出，目前有550家学前教育中心为有学习障碍的孩童提供学习支援项目。随着我国推广具包容性的学前教育，提供学习支援和早期介入服务的工作者扮演重要角色。

更新的技能框架将为学习支援教育工作者，以及早期介入计划的教师规划职业发展，更明确地反映他们的擢升机会。与此同时，让工作者更灵活地在这两个专业中转换跑道发展。这有助于促进早期介入服务和学前教育的融合。

到了明年初，部分学前中心可利用户外学习资源基金，为孩童提供更完善的户外学习体验，申请的详情另行公布。

马善高也指出，幼儿培育辅助计划(KidSTART）明年会扩大至义顺、三巴旺和宏茂桥，以帮助更多低收入家庭的幼童。

自2016年推出的幼儿培育辅助计划（KidSTART）在红山、达曼裕廊等地区试行，已协助1000名弱势家庭的幼童。今年初，计划也扩大至兀兰和勿洛。从4月起，幼儿培育辅助计划的家庭月入顶限已从1900元调高至2500元，好让更多弱势家庭受惠。

根据政府的目标，这项计划在接下来三年将惠及另5000名幼童。