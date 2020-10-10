人协大型活动如妆艺料调整形式和规模

（早报讯）配合政府全力抗疫，人民协会下来将调整大型活动的举办形式，一些无法全面落实安全管理措施的活动可能展延或缩小规模，例如妆艺大游行。

人协今早（10月10日）举行半实体、半线上的社区研讨会。贸工部长陈振声以人协副主席身份出席活动并致辞时说，面对冠病疫情所带来的新常态，人协必须在下来半年到一年内调整工作重点，以全力辅佐政府帮助国人抗疫作为当务之急，其中包括协助国人申请短期援助基金、分发口罩和“合力追踪”防疫器等资源。

考量到防疫需求，人协下来也将展延或缩小一些大型活动的规模，例如明年的妆艺大游行。陈振声会后答复媒体询问时仅说，当局将在适当的时候公布具体详情，但他指出，“我们必须做好准备，以新形式举办我们的传统常年活动”。

今年的妆艺大游行如常在1月31日和2月1日，于F1维修大楼举行。为期两晚的活动共计吸引约3万名观众，表演者和义工人数则多达8000人。

本地当时尚未暴发大规模疫情，但人协仍采取一系列预防措施，包括在入口处设置体温检测器，凡体温达38摄氏度或更高者不准入场。不过，仍有一名值勤的新加坡籍保安人员在事后确诊，他当时只守在表演场地外围，未靠近群众。

妆艺大游行是本地最大型的文化盛事之一，已连续举办40多年，每年在农历新年期间举行。明年的妆艺大游行日期未定，但明年大年初一落在2月12日。

社区研讨会的前身是基层研讨会，是人协的常年对话平台。超过1500名基层人员和社区伙伴分成小组，在全岛150多个民众俱乐部和联络所集合，再透过视讯参加这项活动，对社会当前趋势和未来挑战提出看法。