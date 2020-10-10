偷拍碰及大腿当场被逮 地铁站前助理站长监16周

（早报讯）称在公共交通保安指挥处服兵役时就产生偷拍的欲望，年轻新捷运前助理站长在地铁站工作时，每天见到女学生来来往往，欲望更加强烈，半年多内偷拍十数名女生裙底。

今年23岁的被告王安德（译音），在去年5月31日最后一次偷拍时遭到逮捕后，日前被控15项侮辱女性尊严以及一项触犯影片法令的罪名。他承认其中六项罪名，余项交由法官考虑后被判坐牢16周。

被告是在2018年10月以及去年5月之间犯案。案发时，他是新捷运的员工，在阿尔伯王园（King Albert Park）地铁站担任助理站长。

庭上揭露，被告2016年至2018年之间在公共交通保安指挥处履行国民服役，职责包括巡逻地铁站。

他声称，他当时就已经有偷拍的欲望，但是没有偷拍女生的裙底，只是偷偷录下年轻女子的样貌。

后来，他在2018年6月21日第一次尝试偷拍女生的裙底，但没有得逞。

被告一周后加入新捷运，成为了助理站长。他声称，地铁站有很多年轻女学生来来往往，导致他的偷窥欲望越来越严重。

他在2018年10月终于忍不下去，开始偷拍女生的裙底或者臀部，直到去年5月31日，他偷拍一名女子时不小心碰触她的大腿，当场被女子逮正着，报警将他逮捕。

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲受询时表示，王安德在2019年6月就已经离开新捷运。

穿着公司制服犯案，被告就连小学生也不放过。

根据案情，警方从被告的手机中搜出15段偷拍视频，其中14次是在地铁站犯案，几乎都是他穿着制服巡逻时所犯下。

受害者年龄不一，有40多岁的女子，也有穿着小学制服的女生。

除外，警方也在他的员工储物柜中找到一个未用的卫生棉、一条女性牛仔裤、一条女子短裤，以及一条裙子。