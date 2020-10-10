鹦鹉一去不返 主人悬赏2000元10天后寻回

（早报讯）自由飞翔时一去不返，主人悬赏2000元寻爱鸟，鹦鹉在“离家出走”10天后奇迹般寻回。

对鹦鹉情有独钟的鸟主，是住惹兰加由一带的自雇人士郑宇惠（29岁）。她日前受访时道出整件事件的来龙去脉：“我的鹦鹉叫Gik Gik Boy，是我三年前花280元买下的，它当时还是雏鸟，在我的照料下慢慢长大。”

郑宇惠说，她的鹦鹉“很自由”，白天在住家里“任飞”，下午4点是它的“自由飞行”时间，可以无拘无束地在外飞翔，但最迟会在傍晚6点30分回家。

“9月27日当天，鹦鹉到了七点半都还没回来，我等到半夜还见不到它的踪影，隔天急忙四处打听，并印制了100张寻鸟传单，在住家附近的电线杆、组屋区、兽医诊所和宠物店处张贴，并在多个社交媒体平台上发布寻找鹦鹉的消息。”

接下来的几天，郑宇惠没有接到任何有关鹦鹉的消息，她于是决定加大宣传力度，决定加码2000元给任何帮她找回鹦鹉的好心人。

10月7日上午8时，郑宇惠总算接到好消息，一名男子来电表示后院飞来一只鹦鹉，怀疑就是Gik Gik Boy。

郑宇惠十万火急赶过去，结果真的发现失踪赶10天的Gik Gik Boy，竟还活生生长出现在她跟前。人鸟久别重逢，郑宇惠高兴之余，也不忘履行承诺，当场给了2000元茶水钱致谢。

发现鹦鹉的男子是不愿具名的工程师（29岁）。他在星期三早上走到后院，发现一只鹦鹉停在鸡舍外，相信是被鸡舍里的饲料吸引，由于他早前在互联网看到寻鸟启事，因此在第一时间通知了郑宇惠，后者很快就上门，确认鹦鹉身份后二话不说，留下2000元茶水钱。