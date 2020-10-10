凌晨遭临检男子竟亮刀挥拳袭警 逃逸一小时后落网

（早报讯）男子凌晨遭临检，被问话时竟亮刀，还挥拳打警员逃逸，一小时后落网。

警方发文告指出，昨天（10月9日）凌晨约3时50分，在位于美芝路第6座组屋的电梯大厅，中央警署警员临检一名20岁男子时，遭到反抗与袭击。

男子当时背着黑色挎包，宣称里面是空的，但当警员要求他提供身份证件和资料时，他突然从包里掏出一把刀，并尝试逃跑。

警员夺走男子的武器后，尝试制伏他，但男子挥拳袭击，导致一名警员的脸部受伤，男子随后逃离现场。警方立即展开追捕，一小时后在该座组屋的一间单位将男子逮捕。警方也起获那把刀子作为证物。

记者走访时，住在该单位的一名亲戚表示：“我当天晚班回来，不清楚发生了什么，也没多过问。他这个人很静，去年因吸毒入狱，几个月前刚回家。”

不愿透露姓名的邻居表示，涉事男子刚出狱不久，脚踝上带着追踪器，去年也见到警察上门抓人。

文告表示，一名20岁男子因蓄意伤害阻挠公务员办公和持有受管制武器（Scheduled Weapon）被捕。

根据刑事法典第332节条文下的蓄意伤害公务员罪名，犯者一旦罪成，可被判监禁最高七年，或罚款，或鞭刑，或其中两项刑罚兼施。

持有受管制武器则抵触腐蚀性和爆炸性物体和攻击性武器法令(Corrosive and Explosive Substances and Offensive Weapons Act)，一旦罪名成立，可被判不超过五年的监禁，以及鞭打最少六下。