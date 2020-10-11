分隔新马两地亲友 隔海相望解相思

（早报讯）兀兰海滨公园疫情期间成“好望角”，分隔新马两地的亲友隔海相望，一解相思之情。

位于我国北部海岸旁的兀兰海滨公园，平日是居民休闲、运动的好去处，爆发2019冠病疫情之后，新马两国均实施了包括边境管制、防疫隔离、行动控制等措施，令不少越堤族至今已与亲友分隔两地超过半年。

近日流传不少人选择到距离新山彼岸不远的兀兰海滨公园，和对岸的亲人挥手相见，隔海传情的温馨场面。

记者今早（10月11日）10时许走访时，发现现场有至少四组人在岸边和对岸的亲友“隔岸相见”。

阿里斯（28岁，厂工）透露，自己之前天天往返新山，和妻子育有一个3岁女儿的他说，女儿天天用手机视像对话功能问自己为什么还不回家。

“她似懂非懂，我想回家但是真的很贵，在这里拼房月租都要300多元，已是我薪水的一半，真的没得选择。现在马国情况的疫情也很严重，我都叫家人不要出门。”

前来与女友“相见”的纳特（29岁，工程师）则透露，自己是本地人，但女友是马国人，疫情暴发后决定回去陪伴家人，自己在网上看到这个“好望角”，决定和哥哥从后港驾车过来，带了望远镜和女友见面。

据记者观察，两个海岸之间的距离约300至400米，而纳特用望远镜真的能看到女友。