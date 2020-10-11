“另类美容院”遭扫荡隔天 艳女又搬按摩床开业

（早报讯）基里玛路一商场，里头“另类”美容院一间一间开，警方下午上门扫荡搬走按摩床，没想到晚上就有女子从他处搬来按摩床，隔天一早同样的女子又出现，而且高调营业，生意还因为竞争对手没营业而更火红。

位于基里玛路一带的环宇广场（Grandlink Square），近来出现一些美容院被指挂羊头卖狗肉，女郎浓妆短裙站在店外搔头弄姿拉客，其他商店业者怨声载道，申诉生意受影响。

上个月16日，警方就突击了商场里的三间美容院，查案人员从三间美容院搬走六张按摩床，并带走一名40岁的女子。

本以为警方扫了一轮后，挂羊头卖狗肉的美容院从此会销声匿迹，没想到10月7日下午时分，警方在收到消息后再次突击商场，逮捕三名年龄介于39岁到47岁的女子。

一名业主告诉本报，当天下午1时左右，八名便衣警察突击三间美容院，并在下午4时30分左右带走三名女子，并从其中一间美容院搬走一张办公桌及多张按摩床。

业主说，这些挂羊头卖狗肉的按摩院取缔不尽，纵使警方加大打击力度，这些按摩女似乎一点都不怕。“在上个月的突击行动里，其中一间美容院的按摩床被搬掉，但里头的女子不知何故没被带走。这个女子似乎不怕被捉，当天晚上就搬来新的按摩床，隔天便又开门营业。”

由于其他被扫荡的美容院尚未开，这间美容院的生意在当天可说一枝独秀，生意据知比往常好许多。

警方受询时证实，10月7日在基里玛路对无牌的美容院展开执法行动，三名年龄介于39岁到47岁的女子因触犯妇女宪章被捕，调查还在进行中。