劳资政达成共识 成立低薪员工劳资政工作小组

（早报讯）人力部、全国职工总会和新加坡全国雇主联合会达成共识，将成立低薪员工劳资政工作小组，探讨如何进一步扩大渐进式薪金模式，并与企业合作提高生产力。

人力部长杨莉明和职总秘书长黄志明今天（10月11日）傍晚在面簿发文，宣布这项消息。

杨莉明表示，政府希望扩大渐进式薪金模式（Progressive Wage Model，简称PWM），以覆盖更多员工，同时维持他们的受雇能力。

“这些员工的家庭以他们为依靠，我们决不能掉以轻心或从学术角度去处理，尤其是当工作的性质与需求，在各个层面上发生着深刻的变化。”

黄志明则指出，职总在2012年提出有关渐进式薪金模式的建议，之后率先在拥有大量低薪员工的行业推行。

如今，清洁、园景和保安领域的近8万名员工，根据渐进式薪金模式所规定的每年加薪幅度，收入有所增加。他们透过从就业入息补助（Workfare Income Supplement）等计划，薪水也进一步提高。

为了让更多员工受益，职总已向政府建议在垃圾管理领域推出渐进式薪金模式。

黄志明说，低薪员工劳资政工作小组有助劳资政三方在更多行业推动强制性渐进式薪金模式，以及探讨提高低薪员工薪水和福利的其他方法。