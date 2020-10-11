新增七起境外输入型冠病病例中 四人来自菲律宾

（早报讯）我国今天（10月11日）新增的七起境外输入型冠病病例中，四人来自菲律宾，其中一人从沙特阿拉伯抵境。

根据卫生部今晚的文告，这四人包括两名持工作证件者，分别是21岁和25岁的女子，以及持家属证的15岁男生和14岁女生。前三人皆从菲律宾抵新，14岁女生则从沙特阿拉伯入境。

另外三起输入性病例是从马来西亚入境、持工作证件的23岁女子，以及从印度尼西亚返新的两名永久居民，分别是38岁女子和14岁男生。

上述七人抵新后就开始履行居家通知，并在隔离期间确诊。

至于三起客工宿舍病例，其中两人与早前确诊病患有过接触，并在隔离期间接受检测；另外一人则是通过每两周一次的定期检测发现染病。

今天的所有新病例都没有出现症状，是当局通过主动检测所发现。

本地已连续27天没有出现新增感染群，确诊病患近期到过的地点也没有增加。

公众可通过“合力追踪”（TraceTogether）应用或电子政府密码应用（SingPass Mobile）中的SafeEntry自助服务，查看自己是否曾与确诊病患在同个时段到过同个地点。

截至今天中午，我国累计确诊病例达5万7876起。目前仍有44人留院治疗，其中一人在加护病房留医，另有100名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离。

今天共有七人出院或迁出隔离设施，累计康复人数增至5万7705人。