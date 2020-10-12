新加坡与印尼绿色通道本月26日启动

（早报讯）我国和印度尼西亚同意共建互惠绿色通道，为两国之间必要的公务和商务旅游提供便利，本月26日（星期一）起开放让两国人民申请。

两国今早发联合声明宣布，新印两国政府已完成有关建立互惠绿色通道（Reciprocal Green Lane，简称RGL）的谈判。印尼将把互惠绿色通道称为旅行走廊安排（Travel Corridor Arrangement，简称TCA）。

RGL/TCA将允许新印两国之间恢复必要的公务和商务旅游，符合资格的申请者包括印度尼西亚公民，以及新加坡公民和居民。

旅客须遵守两国共同商定的冠病预防和公共卫生措施，包括在始发地和目的地接受冠病聚合酶链反应（PCR）拭子测试。检测将由两国相互认可的卫生机构进行。

RGL/TCA的操作细节，包括程序规定、卫生准则和申请程序，则会在之后公布。

根据联合声明，印尼外交部长蕾特诺近日与我国外交部长维文通话，两人肯定了新印之间极佳且长久的关系。

他们也回顾了今年8月进行的讨论，有关深化互利合作以克服冠病大流行所带来的共同挑战，包括在维护两国公共卫生和安全的前提下，恢复必要的旅行。

我国早前已同中国、马来西亚、文莱和日本达成互惠绿色通道安排。