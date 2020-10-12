政府延长多项企业援助计划和贷款

（早报讯）政府将为本地企业在转型和海外发展方面提供更多援助，同时也延长两项贷款计划，以协助企业在这段艰难时期中继续加强核心业务和转型。

贸工部长陈振声与人力部长杨莉明今早参观树记珠宝（SK Jewellery）之后在网络视讯记者会上宣布，延长企业发展计划（Enterprise Development Grant，简称EDG）和生产力提升计划（Productivity Solutions Grant，简称PSG）将从明年1月1日至9月底，继续提供80%的津贴。之后津贴额度会回到70%。

新加坡企业发展局带领推出的EDG计划，主要是协助企业转型并进军海外市场，而PSG则是提升中小企业的竞争力。这两项计划的津贴额度在今年4月从70%提高到80%。

政府也进一步协助有意到海外发展的企业降低成本。从今年11月1日至明年9月底，市场进入协助计划（Market Readiness Assistance Grant简称MRA）的津贴额度从最多70%上调到80%，以鼓励更多企业走出国门。

这项计划也扩大援助范围，有意参加网上国际贸易展寻觅商机企业，现在也可提出申请。

临时过渡性贷款计划（Temporary Bridging Loan Programme，简称TBLP）和企业融资计划的贸易贷款（Enterprise Financing Scheme-Trade Loan）将从明年4月起延长多六个月。

此外，建筑公司也可申请属于同一个计划的项目贷款（Project Loan），为已标得的本地建筑项目获取贷款。之前，这个贷款只能用于海外项目。