男子须到酒店隔离 失智母走失两小时后被寻回

（早报讯）与患失智症的74岁老母亲相依为命，私召车司机被通知载到冠病患者须前往酒店隔离，他出发去酒店当天母亲竟开门离家走失了，幸好两个小时后被找回，护联中心过后也派人上门照顾年迈母亲。

9月20日晚上7时，私召车司机辛思明（42岁）接到卫生部“接触追踪”组的一名男职员来电，称他载到冠病患者，所以须要进行14天的隔离。

辛思明受访时说，他与母亲住在后港一带的组屋，母亲患有失智症需要照顾，过去几年都由他亲自照料老人家的起居，

“接到通知时，我立刻想到母亲该怎么办？问了拨电来的男职员，当时对方说我可与母亲一起居家隔离。”

当晚10时，岂料他又接到策安辅助警察部队（Certis CISCO）女职员的来电，对方称由于母亲“年迈又体弱”，所以不能一起居家隔离，让他得自行找看护照顾母亲，他则得前往酒店接受隔离。

当下他一时不知如何是好，一时间也不懂去哪里找看护，加上他已和姐姐很久没联系，短时间内不可能找到亲戚或朋友帮忙。”

辛思明告诉记者隔天（21日）早上，他花了一天时间来安排看护照顾母亲，也尝试联系护联中心，同天晚上终取得卫生部的答复，称会为母亲安排看护。

岂料到了22日早上，正当他准备出门前往酒店隔离时，母亲竟趁他洗澡期间开门离家出走。

“我吓得不知如何是好，刚好要带我去酒店隔离的执法人员出现，他们下楼帮忙找人，找了两个小时后，才在组屋楼下找到母亲，我才放心去酒店，母亲过后由卫生部的看护照顾。”

护联中心发言人表示，当得知辛先生需要看护者，该中心与卫生部一起协调，安排看护者上门照顾他的母亲。

《联合晚报》向卫生部和护联中心了解情况，护联中心发言人回复询问时说，一般上遇到隔离者家中有患病的年长者需要看护者时，卫生部会依据情况通知中心。

发言人说：“中心在21日早上得知辛先生的情况，向辛先生进行一轮的沟通后，得知他是母亲的主要看护者，因此为他安排适宜的专业看护者，提供全天的照料服务，中心和卫生部在21日傍晚把此事告知辛先生。”

当辛先生22日要去隔离的当天，该中心和卫生部一起协调，安排看护者上门帮忙。

另外，在辛先生14天的隔离期间，中心也为他的母亲提供伙食，并带她前往进行例常复诊。