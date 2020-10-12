五花肉竟挂晾衣架 邻居傻眼直呼不卫生

（早报讯）晾衣架不挂衣服，竟然晒五花肉，网民看了哭笑不得，有的笑说“在准备新年肉干”，也有人直呼太不卫生。

五花肉高挂晾衣架的照片昨日（10月11日）在网上传开，贴文由一名陈姓网民上载，引起网民热议。

原来，网民的窗户面向对面楼上邻居的晾衣架，有一天他发现这名邻居一边晾衣服，一边晒五花肉，立刻把“奇观”拍下。

他在贴文指出，周围邻居和他对此完全傻眼。“难道他们在卖自制培根吗？他们真是荒谬、自私和不注重卫生的人。”

根据上传的照片，晾衣架上摆着几个竹竿，晒着几件衣服，但仔细一看，衣服挂着一排五花肉，共有七片肉。

每一片五花肉切成长方形，厚厚的深红肉带着白色条纹，看起来有手臂大小。

贴文在网上迅速传开，一天内有300多留言，超过1000人转载。有网民被画面逗笑，说居民正提早“准备新年肉干”。

其他人则猜居民自制腊肉售卖，但指灰尘和肮脏水很可能弄脏腊肉，非常不卫生。也有人笑称，屋主可能是在接受居家隔离。

受访的房屋经纪表示，虽然在晾衣架晒肉块会引来异样眼光，但这样做并不违法。

博纳集团首席执行官林永富受询时说，本地目前没有规定晾衣架不能晾晒什么，只要不对他人造成危险或破坏，居民想晒什么都可自由做主。

他也说，这种事早前在组屋区算常见，他还看过居民在组屋阳台和门口晒江鱼仔和虾饼，甚至是一整只烤鸭。

“通常是老一辈的人会这样做，可能因为现在比较少见，所以大家看了都觉得很惊奇。”

林永富指出，虽然不违规，若居民对这种举动感到困扰，还是可以向建屋局或市镇会反映。