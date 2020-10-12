疑不满女乘客频“导航” 德士司机扬言将她弃高速公路

（早报讯）德士司机疑不认得路，女乘客好心指路，反被司机怒骂，甚至威胁将她放在高速公路上。

受影响的乘客陈小姐（行政人员）受访时指出，她于本月9日早上，从马西岭前往波德路（Port Road）上班。她起初预定私召车，但司机一直找不到她所处的位置，只好到德士站搭车。

司机开车后不久，陈小姐就发现司机绕了远路，因此好心询问司机是否需要导航系统，但被无礼拒绝。她透露，之后她发现司机走错路，再次表态时，司机越发暴躁，口中一直念念有词，还怒吼：“我真的很衰，载到你这种客人”。

“司机还称身体不适，叫我不要再招惹他，否则就让我在高速公路下车。”

由于司机凶神恶煞，陈小姐途中也拨电给丈夫。“我故意在电话中说了车牌号码，以及目前位子，结果司机听到后更激动，加快车速。”

陈小姐说，司机在高速公路上行驶时，前后至少6次踩刹车，让自己极度恐慌。

她也表示，她之后也查看地图，发现原本只要22公里的路程，但因司机绕路，走了逾33公里，车资也高达33元。

“司机的情绪不稳定，我公开此事，主要是提醒其他乘客小心。我也向陆交局举报此事。”

德士司机抵达目的地后，情绪缓和，向女乘客致歉。

陈小姐透露，阿叔看起来已经年过60，虽然称身体不适，但感觉不到异样。

“我到公司附近后，司机找不到位子，我才用上了导航系统。”

她指出，下车后，司机冷静了不少，并为在车上的激动表现向她致歉。