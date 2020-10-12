刚过生日 男子东海岸不幸溺毙

（早报讯）男子与家人到东海岸野餐，不幸溺死，遗体5小时后获寻。

死者是53岁的奥斯曼，哥哥瓦希德（57岁，清洁业）表示，他们一家有11个兄弟和3个姐妹，奥斯曼排行第12。

“他昨天（10月11日）约最小的弟弟一家人去东海岸野餐，弟弟一开始忙着在桌上摆放食物，之后突然消失不见。后来，有一名男子跑来通知，说奥斯曼下水15分钟了都不见踪影。”

他表示，家人连忙下水查看，但无奈风浪太大，只好通知警方与民防部队，等待救援人员搜寻。“我下午5时多与其他亲戚抵达现场，救援人员6时多撤离后，遗体才于7时14分左右浮现岸边。”

他说，几名亲友用岸边的救生圈帮忙打捞遗体，救护车约15分钟后抵达现场。

“奥斯曼与我同住，平时开朗友善，受全家人喜爱。他上个月刚过生日，两个月前还期待疫情结束后，我们能一起去马来西亚，没人料到会发生事故。”

民防部队受询时证实，昨天下午约2时15分接获通报，在东海岸F3停车场附近有人溺水。民防人员抵达现场后展开搜救行动，派人从岸上巡查，灾难拯救队（DART）潜水员则下水寻找失踪者。另外，海事消防局则用迅速反应消防船艇（Rapid Response Marine Fire Vessel）在海面上搜寻。

民防部队昨天傍晚7时15分左右，获知尸体被发现漂浮的信息，派遣救护车前往，医护人员当场宣告男子死亡。