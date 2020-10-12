个人与企业因疫情无法履约 获更长通融

（早报讯）无法履行合约的个人和企业本月19日后可再延后一至五个月才履行合约义务。因受冠病影响最深，受建筑与供应或旅游与活动相关合约束缚者将有更多“喘息时间”，履行合约的通融期最长。

在现有租金减免框架下获额外租金援助的租户，这期间若有意延迟缴租，则有多一个月的时间发书面通知给业主等相关合约方，并可在12月1日才开始分期付欠款。

国会是在今年4月紧急通过冠状病毒疾病（临时援助措施）法案，让无法履行合约的个人和企业延后履行合约义务。这项临时措施生效后原订六个月后截止，有效期原本只到下星期一（19日）。

律政部星期一（12日）发表文告，通知延后临时措施有效日期，其中建筑业者所获通融期最长，长达五个月。律政部指出，这主要考虑到病毒阻断措施期间工程停工，以及现有安全管理措施限制了业者的营运，导致建筑工程拖延。

以下是临时措施调整后的有效日期：

至2021年3月31日：建筑合约或供应合约或任何相关履约保证金

至2020年12月31日：活动与旅游相关合约，以及与发展商签订的购买选项与买卖合约

至2020年11月19日：中小企业透过抵押取得贷款合约、非住宅产业租约与准证，以及商用车辆、厂房或机器的分期付款或有条件销售合约

律政部指出，法令针对合约关系给予的伸缩性，为企业和个人提供了喘息时间，也给他们空间解决因冠病而产生的合约纠纷。截至9月30日，该部门已收到至少7400分正式的电子援助通知，要求评定员介入处理的申请也有1400多份。

与企业重组与破产相关的程序则不受这轮调整影响，临时措施将在19日截止。