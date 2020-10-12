房地产OTP及买卖合约暂免责任法令范围 从住宅扩大至商业与工业房地产

（早报讯）国家发展部今天（10月12日）宣布，买家或发展商若因冠病而无法履行选购权书（Option To Purchase，简称OTP）及买卖协议的合约责任，例如无法按时支付期款，可暂时免于面对法律行动的法令涵盖范围，将从住宅扩大至商业房地产及工业房地产。这些改变从10月9日生效。

政府于今年4月生效的冠病19（临时措施）法令，为因冠病而无法履行合约责任的情况，提供暂时免除面对法律行动的援助措施，为期六个月。在5月时，律政部在考虑了反馈意见后，把房屋发展商（私人发展商和建屋局）同买家的选购权书及买卖协议或购屋协议这两类合约，纳入冠病19（临时措施）法令所涵盖的范围。

如今，政府进一步加强该法令所提供的援助，把法令涵盖范围扩大至商业和工业房地产。

国家发展部在文告中说：“我们考虑了购买者和发展商的反馈意见后，将OTP和买卖协议的合约责任暂免援助，扩大至商业和工业房地产协议，以确保各方待遇平等。”

跟法令下的其他合约相同，这类合约必须是在3月25日之前签订，合同履行期限应在2020年2月1日或之后。买家需对发展商发出援助通知（Notification for Relief），以享有法令的援助；若发展商因冠病而无法履行任何合约责任，也可发出援助通知。