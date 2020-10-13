投资4亿元 现代汽车在本地设立电动车厂

（早报讯）阔别约40年，本地再踏上汽车生产之路。韩国汽车制造商现代汽车集团耗资4亿元，在本地建造创新中心，到2025年，设施每年或有能力制造多达3万辆车。

李显龙总理今天（10月13日）在裕廊镇大会堂，为现代汽车集团（Hyundai Motor Group）创新中心主持动土仪式。

李总理致辞时说，新加坡对汽车制造并不陌生。上世纪40年代至80年代，福特（Ford）和马赛地（Mercedes-Benz）曾在本地组装汽车，但随着生产技术的转变，小规模的车辆组装已不再具经济效益。

“我们改变策略，放弃汽车组装，转向其他让我们持国际竞争力的制造活动。”

不过，40年后，汽车市场已有所变化。李总理提到，市场对更清洁和智慧车辆的需求不断增加。世界各地的城市也面对压力，以更有效和环境可持续性的方式移动人群。汽车活动在本地又变成具经济效益的活动。“电动车有不一样的产业链，机械部分较少，但有更多电子组件，发挥了我们的优势。”

李总理希望这能开拓我国经济新领域，为国人创造更多工作，如物联网工程师、数据科学家和数码产业链策略师等。

他提到，有些工作岗位几年前甚至不存在，但现已走在最前端和需要新技能。“年轻新加坡人一开始可能没有这些技能，但他们会向来自韩国和世界各地的工程师学习，假以时日，我有信心能建立起持有这些技能的新加坡工作队伍。”

创新中心位于裕廊创新区，占地4万4000平方公尺，可容纳2万8000平方公尺的建筑面积。

李总理说，这个创新中心是世界首创，将允许现代开发新汽车科技，包括制造电动车，并测试新生产模式，通过城市地区的小型工厂满足市场对汽车大规模个性化的需求。这项投资建耗资约4亿元，到2025年，每年或有能力制造多达3万辆车。