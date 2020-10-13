明年2月起操作无人机须考取准证

（早报讯）明年2月1日起，操作1.5公斤以上无人机须考取证书或执照。

新加坡民航局今天（10月13日）发文告指出，申请者必须在16岁以上。如果操作的无人机重量介于1.5公斤到7公斤之间，且无人机用于休闲或教育用途，应申请无人机基本训练证书（Unmanned Aircraft Basic Training Certificate，简称UABTC）。

如果无人机是用于商业等非休闲或非教育用途，或是无人机重量超过7公斤，则必须申请无人机飞行执照（Unmanned Aircraft Pilot License，简称UAPL）。

UABTC申请者必须接受约一到两小时的一次性线上训练，并通过考试，才能获取证书。无人机使用者可通过训练获取安全操作无人机的相关理论知识。

UAPL申请者则必须通过理论和实践考核，并可选择自学或参加培训课程的方式备考。考获执照者，每四年也必须接受能力测验。

成功考取UAPL者无需另外申请UABTC。

民航局说，实行新条例是为了确保使用者安全、负责任地使用无人机。早前的无人机强制性注册和相关操作准证等条例也保持不变。

明年2月1日起，无人机使用者如果没有取得上述对应牌证，初犯可被罚款多达5万元，或监禁不超过两年，或两者兼施。

再犯者可被罚款多达10万元，或监禁不超过五年，或两者兼施。

若在执法人员要求下不出示UABTC、UAPL和相关准证，初犯可被罚款多达2万元，或监禁不超过两年。再犯者可被罚款多达4万元，或监禁不超过15个月，或两者兼施。

公众可上网www.caas.gov.sg/flyitsafe查询UABTC、UAPL和其他相关准证条例。