雇主回家惊见女佣抱儿客厅哭 宝宝送院不治判悬案

（早报讯）父亲放工回家，开门竟见女佣抱着仅两个多月大的小儿子坐在客厅哭，儿子当时已没呼吸，奶从鼻子滴着下来，他为儿子做心肺复苏仍毫无反应，立即抱着孩子冲去医院，但最终仍回魂乏术。

验尸庭针对男婴的死因进行研讯，验尸官卡马拉于上周五（9日）公布结论，指法医无法确认男婴的死因，而且调查未能排除多种可能性，因此将之列为悬案（open verdict）。

根据法庭文件，死者是仅两个月又三周大的男婴，于去年5月17日晚上9时51分在盛港综合医院宣告不治。

女佣供证时说，案发当天约5时30分左右，死者的母亲外出和朋友吃晚餐。

原本在客厅带着男婴和他两个姐姐的女佣，不久后便带着男婴到房内换洗穿上睡衣。

女佣随之弄热要给男婴喝的母乳及给他两个姐姐的披萨，在让两个姐姐吃晚餐时，带着男婴到他姐姐的房内喂奶，跟着哄他睡觉。

女佣忆述，男婴喝完奶后，她为男婴拍嗝，再放他在姐姐的床褥上，侧着他的脸让他趴着睡。

约一小时后，她回房查看男婴，惊见他脸朝下，立即把他抱起，这时他已经停止呼吸。

她抱着男婴冲出房间，打电话给女雇主让她快点回家，然后坐在餐桌旁不断试着叫醒男婴。

10分钟后，男雇主刚好放工回家，见状立刻为儿子进行心脏复苏术，但仍毫无反应，他便带着三个孩子和女佣一同赶往医院。

根据验尸报告，男婴胸口有浅浅的淤青，有可能是抢救时导致，除此之外并没有其他外伤或致命疾病。

报告也提到，男婴并没有窒息而死的痕迹，但根据女佣阐述的案发情况，无法排除窒息的可能性。

验尸官借此提醒公众，让婴孩趴着睡可能会导致面朝下的情况，所以尽可能让孩子躺着睡，同时确保孩子在安全的环境下入眠。