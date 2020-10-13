12岁起遭继父非礼 女子忍17年终报警

（早报讯）亲生父亲离世后，母亲改嫁，女孩喊继父叫“爸爸”。岂料有一次生病，医生开的药必须从肛门塞入，12岁的女孩请继父帮忙，继父却兽性大发，对她光溜溜的身子又摸又舔，此后更是常常夜闯闺房，长达17年来对她伸出魔爪，直到三年前她才鼓起勇气去报案。

担心生活出问题，又担心母亲责怪她，也顾虑若不听从会遭霸王硬上弓，女孩多年来选择默默忍受继父恶行。

为了保护现年33岁的受害者，法官下令媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告的姓名。

现年66岁的被告，是一名巴士司机。他共面对12项非礼及两项抵触影片法令的罪行，主控官以其中五项提控，余项交由法官下判时一并考量。

案件原本在昨日（10月12日）开始一连五天的审讯，被告却临时当庭选择认罪，案展周三（14日）下判。

主控官庭上读出的案情揭露，女孩的亲生父亲在她三岁时去世，母亲带着她和弟弟，与被告合租一间房子。

被告在女孩的生活中扮演着父亲的角色，也于1999年和她的母亲注册结婚，正式成了他的继父，她也叫对方“爸爸”。

12岁那年，女孩生病看医生，医生给的药需从肛门塞入。女孩自己塞不了，母亲当时又不在家，只好找被告帮忙。

万万没想到，被告塞了药后竟兽性大发，开始又摸又舔她的私密处，也脱了她的上衣，非礼她的胸部。

女孩只能等被告停止举动后，才冲进厕所，狂洗刷身体，并躲在厕所内大哭。过后她碍于各种顾虑，一直忍受继父恶行。

直到2013年，她终于忍不住而向弟弟提起自己多年来遭被告非礼一事，弟弟建议她报警，但她始终鼓不起勇气，于是弟弟建议她锁房门，但房门门锁坏了，继父仍能闯入，即便后来门锁修好后，他仍用后备钥匙开门进房干案。

后来有一次她跟闺蜜倾诉，在闺蜜和弟弟的劝说下，她终于在2017年2月23日到警局报案。