新航A380用餐 网上“黄牛票”标价3000元

（早报讯）新航A380客机用餐反应热烈不到半小时售罄，原本两人头等舱高价1200元，有人竟在网上卖起“黄牛票”要以3000元出售，新航也随即出招增加多两天场次及晚餐服务抗黄牛。

《新明日报》昨天（10月12日）报道，新航A380客机用餐昨天凌晨开卖，25分钟内近千个座位被抢购一空，一人600元的头等舱套房用餐更是不到十分钟就卖完。

有公众后来在电商平台Carousell转卖，平台上就有两则这类黄牛票广告，一个是两人经济舱要价188元（两人原价为100元），而一架飞机最多只有六个座位的头等套房舱，两人原价为1200元，有人更开出3000元转售。

这个3000元黄牛票转售文写道，由于必须在两天之内提交乘客资料表格，包括护照资料等等，因此昨天就得卖出，价高者得。记者昨天傍晚查询该广告时，已被列为“售出”。

针对黄牛票情况，记者向新航提出询问。新航发言人表示，公司已增加A380客机用餐的服务，以允许更多有兴趣者参与。新航将加开10月31日和11月1日场次，并且除了提供午餐服务外，也加开晚餐服务。

至于票是否可转让，新航表示一旦在网上成功购买后，顾客会收到电邮要求他们在两天之内提交上机者的资料表格。提交后，顾客会在五天内被告知是否预订成功。

“表格一旦提交后就不能更换乘客。若订位不成功则会退款。”

记者查询新航Krisshop网站，发现只有经济舱、优选经济舱和商务舱可登记加入等候名单。新航回复《新明日报》询问时解释，没有头等套房舱是因为已经全部被订满。