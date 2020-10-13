本地客工染冠病 脚趾头居然发黑

（早报讯）冠病病毒可能引起血液浓稠，造成病患血管出现血栓。陈笃生医院治疗的一名冠病病患，相信还是全球第一起主动脉出现血栓的病例。

来自孟加拉的乌拉·科法耶（Ullah Kefayet，39岁，送货司机）今年5月初因发烧和气喘被送往陈笃生医院，在那里确诊患上冠病。

他入院的三天后，右脚出现急性疼痛和坏疽（gangrene）症状，脚趾头已经开始发黑，经电脑断层扫描，发现是腿部有血栓。进一步扫描更发现，他胸腹主动脉也有血栓，并逐步向脾脏和肾脏移动。

医生发现他主动脉异常后，马上为他动手术安装覆膜支架（Stent Graft），避免血栓继续移动，成功救回他的性命。

陈笃生医院普通外科主任及高级顾问医生兼任助理教授（客座）陈伟隆受访时说，之前研究显示冠病病毒能使血液浓稠，从而导致血栓，但血栓主要出现在腿部，从未出现在血液流动较大的主动脉。

若不及时处理，血栓可能会引发心脏病和中风等疾病，更可能移动至其他器官或四肢，重则可造成死亡、器官衰竭或截肢。”

之前只有少数冠病病患会进行主动脉电脑断层扫描，因此国外一些出现重复性血栓的病患，可能是主动脉血栓引起，却没有得到正确的诊断。

团队希望通过分享经验，提醒全球同行发现病患有血栓时，也要检查病患的主动脉，避免病情恶化。