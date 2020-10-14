姐弟邀“仇家兄妹”上门 反锁屋内动私刑

（早报讯）为了替弟弟报仇，火爆姐弟设下“鸿门宴”，邀约“仇家兄妹”上门“庆祝开斋节”，将他们反锁屋内动私刑，挥棍爆打受邀兄妹，还向两人泼滚水。

动私刑的姐弟，是37岁的诺尔哈亚蒂和35岁的巴克提亚。

前者昨天（10月13日）面对七项罪名，昨天承认其中四项，余项交由法官下判时一并考虑，她用热水蓄意伤人，加上毒品相关的罪行，最终为她换来5年4个月的铁窗生涯；后者伤人罪名成立被判坐牢10周。

根据案情，姐姐在2018年7月7日与朋友庆祝开斋节时，朋友给她看了一段在面簿流传的群殴视频。她赫然发现视频里的受害人竟是自己的弟弟，并认出其中两个“帮凶”是25岁的法菈提卡及她27岁的哥哥费扎尔，因此决定对两人展开报复。

她叫来另一个弟弟巴克提亚和友人诺哈尼发展开复仇计划，以庆祝开斋节为借口，将受害兄妹约到家里，由姐弟俩亲手将二人暴打一顿，诺哈尼发则在一旁拍下视频再放上网。

受害兄妹不知即将上演“鸿门宴”，带着另外两名友于在7月8日凌晨12时30分赴约。

四人刚踏进门，姐姐就立刻将门反锁，拿出竹棍暴打妹妹法菈提卡，而弟弟则一把将哥哥费扎尔摔在地上，对他拳打脚踢。

姐姐打人后意犹未尽，走进厨房拿出滚水泼在两兄妹的身上。

妹妹法菈提卡被烫伤，带着两名友人一起逃走，留下哥哥费扎尔一人。两人后来被诊断身体多处蒙受二级烧伤。

诺哈尼发按原定计划将全程拍下并放上网，视频在网上流传，最终惊动警方将三人逮捕。