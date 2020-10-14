800公斤钢条落下 客工头被砸当场身亡

（早报讯）800公斤重钢条头上落下，客工闪避不及头部被砸，当场倒地身亡。

这起事故发生在上个星期日（10月11日）早上11时25分左右，地点在大士西路（Tuas West Road）一间工厂里。不幸被砸死的客工，是39岁的穆里炎穆鲁根。

面簿自前天起流传一组照片，显示一名客工疑似在上述地点工作时，被一个脱落的钢条打到，当场不治。

根据贴文显示，事发时有一群人正在上述工厂将建筑材料钢条绑好后，吊上一辆罗厘。可是，罗厘驶离开工厂时，钢条不知何故有移位现象，工人见状，尝试先解开绑着钢条的绳索，以便重新将钢条固定下来，没想到施工之际，其中一条钢条突然落下，击中死者。据了解，落下的钢条的重量达800公斤。

根据现场照片显示，穿着橘色制服的一名男子案发后倒卧在罗厘旁，一动也不动；一旁则可见掉落在地的钢条。

警方受询时表示，当局在本月11日早上11时25分左右接到通报，指上述地点发生工业意外。一名39岁男子被发现倒卧在上述地点，救护人员到场后证实男子不治。调查仍在进行中。

人力部发言人证实，本月11日上述地点发生一起致命工业意外。一名39岁的印度籍男子当时在罗厘后方调整用来固定钢条的绳索时，绳索突然松脱，导致其中一个钢条掉落击中他。

工厂的业主和雇主是Hai Leck Engineering & Construction Pte Ltd.。当局目前已命令工厂停止所有搬货、卸货和运输工作，并正在调查这起事故。