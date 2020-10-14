骑电板车撞男童图逃跑 少年判缓刑监视18个月

（早报讯）17岁少年骑电动踏板车，在游乐场撞倒六岁男童后企图逃离现场，被路人拦下。法官今早训斥少年，叫他不要再令父母失望，判他缓刑监视18个月。

他共面对四项控状，包括鲁莽行为导致他人受伤、欺骗和抵触国民登记法和活跃通勤法令。控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考量。

案情显示，去年7月30日晚上8时20分左右，被告骑着电动踏板车，载着友人，在淡滨尼42街第433座组屋附近行驶。

两人路过游乐场时，一名正在游乐场玩耍的六岁男童突出现，被告来不及刹车，当场把男孩撞倒，导致男孩头部流血。事后，被告和友人试图离开现场，被围观的路人拦下。

医药报告指出，男孩后脑勺两处受伤，其中一道伤口约两公分宽，三公分长。

此外，被告烟瘾大，但由于年龄小无法购买香烟，因此为买香烟伪造身份证。他曾在去年6月，为了买香烟将自己的生日从2003年2月21日改成2000年1月21日。

去年10月25日下午1时许，被告被巡警拦查，搜出香烟及伪造身份证。

被告日前求情时表示，有意给伤者做出医药赔偿，而且已知错，希望法官给他机会。

法官今早判被告缓刑监视18个月，并训斥少年烟瘾大，叫他不要再做令父母失望的事情，伤了他们的心。

被告的父母在庭上表示会看管好被告，让他戒烟。