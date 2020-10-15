（早报讯）美国新一轮经济振兴计划迟迟没有出台，让美国投资者感到失望，华尔街股市周三收跌。

美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）表示，两党不太可能在11月总统大选前就经济振兴计划达成协议，加上美国主要银行发布了喜忧参半的季度财报，进一步打击投资者士气。

道琼斯工商指数下跌0.58%，报2万8514点；标普500指数滑落0.66%至3488.67点；纳斯达克指数收跌0.8%，报1万1768.73点。

新加坡海峡时报指数周三闭市报2555.59点，跌12.06点或0.47％。

今天可关注的股票：

1. 凯德集团（CapitaLand）旗下的雅诗阁有限公司（The Ascott Limited）壮大在中国和印度尼西亚的服务公寓业务，并首次进军奥地利。

公司周四（10月15日）发表文告说，在过去三个月里添加了12个房地产项目的2100个新单位。公司另外也在奥地利和印度尼西亚增添10多个房地产项目，共1600多个新单位。这些公寓预计会在2021年至2024年之间开业。

2. 中国杰化（Fabchem China）有意收购的公司过去三年来持续蒙受亏损。公司计划收购澳大利亚一家生物质热电联产电厂Renewable Power Management，而折价公司今年亏损140万澳元（97万3070新元）。

3. 莱佛士教育（Raffles Education）透露，富商黄鸿年已经申请中止早前在高庭对公司的起诉，公司已同意中止，该申请已获高庭接受。

4. 丰益国际（Wilmar）中国子公司益海嘉里金龙鱼粮油食品公司（Yihai Kerry Arawana）今天开始在深圳创业板挂牌交易。益海嘉里通过首次公开售股（IPO）发售约5亿4216万新股，占该公司扩大股本后的10％。