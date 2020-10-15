地铁今早全面恢复运作

（早报讯）受电力故障影响的三条地铁线，今早列车服务恢复正常，国人上班上学都不受影响。

记者今早6时30分走访裕廊东地铁转换站观察发现，上班繁忙时段的人潮正常。一些受访公众也指出，今早地铁服务并没有出现任何问题，通勤顺畅。一些今早参加N水准或A水准考试的学生也没有受影响。

根据新加坡考试与评鉴局（SEAB）网上的时间表，今早有两个科目进行N水准考试，以及一项A水准实践考试。

在裕廊东附近工作的罗佩捐（30多岁，制造业）受访时指出，不觉得今早的通勤情况和以往有什么不同，也没有看到较多的地铁工作人员在站内协助乘客。

她说：“因为一切都很正常，所以我也没有看见比以往多的工作人员。地铁上的人潮也大致相同，没有好像昨晚的混乱情况。”

罗佩捐也说，昨晚她和同事在接到地铁故障的消息后，改搭德士回家，但今早她并没有特别提早出门。因为她认为过了一晚，故障问题应该已解决。

但有些乘客则决定提早出门搭车，以免迟到。办公室文员黄珍妮（30岁）平时早上7时才出门，但今早6时40分就出门了。

她受访时说，昨晚她下班回家搭地铁时，遇上地铁故障，自己乘坐的地铁行驶非常缓慢。“我通常花一个半小时就能回到家，但昨晚大约两小时才到家。地铁从马西岭到我要下车的三巴旺，多花了20分钟的时间。”

东西线、南北线和环线，这三条地铁线因为电缆故障，在昨晚7时和7时30分接连中断，造成长达三个半小时的停摆。

地铁环线在晚上8时40分恢复服务，而南北线和东西线则在晚上10时35分恢复。