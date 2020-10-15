用“幽灵学生”骗政府4.8万补助金 托管中心女主管监四个月

（早报讯）涉嫌欺骗及伪造文件，让政府为“幽灵学生”继续发放补助津贴，托管中心被指两年内非法获得超过4万8000元补助金。中心一名女主管昨日（10月14日）认罪，被判4个月监禁。

被告达吉特（Daljit Kaur，50岁）昨天承认三项控状，包括两项欺骗罪，伪造文件，以及提供假信息，另有两项控状交由法官下判时一并考虑。

涉案的Welcare学生托管中心位开在巴生巷第672B座组屋底层，是首个被社会及家庭发展部撤销办理学生托管援助津贴（SCFA）资格的托管中心。

根据案情，被告是Welcare主席名为杰勒德·麦克（Gerard Michael）的副手，也是中心主管，负责与学生和家长接洽。

2015年1月至5月之间，有12名学生已经不再到托管中心，但中心没有通知当局，期间多发放的津贴达1万3630元。

被告声称，每当有学生不再来中心报到时，她都会通知杰勒德，但后者都嘱咐她不要通知当局。被告也指杰勒德要她在出勤记录上做手脚，伪造学生仍有来的假象。

出勤记录随后也被呈交到社会及家庭发展部作审计用途。

2014年至2016年之间，Welcare一共欺骗当局多发放4万8280元津贴。和被告有关的相关款额则达2万9410元。中心已将2万8762元归还，余下仍有1万9518元未偿还。被告最终被判坐牢4个月。