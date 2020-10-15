出狱不到一天 男子醉酒大闹新达城

（早报讯）阻断措施期间大闹酒店大厅，高喊“冠病！冠病！”而入狱，男子出狱不到一天又再犯案，在新达城醉酒闹事，被保安人员“护送”上了德士后，把一尊酒瓶往车外丢，还在警察到场后辱骂警员。

贾斯温德尔（52岁）昨天（10月14日）承认三项罪名，包括鲁莽行为危害他人安危、辱骂公务员、以及伤害宗教情绪的罪名，其余四项罪名交由法官考虑后。他罪成后被判坐牢20周。

庭上揭露，被告今年3月曾在酒店闹事，在大厅高喊“冠病！冠病！”等其他罪名，在今年4月2日被判入狱2个月55天。

今年6月28日早11时左右，被告当时出狱还不到一天，就已经喝得醉醺醺，在新达城第一大楼的大厅闹事。

被告后来在保安的护送下搭上了德士，没想到德士才刚开动，他就把一尊玻璃瓶从车上往外丢，砸中人行道，所幸人行道上没人。

德士司机急忙要被告下车，保安见状后也报警。被告下车后走到附近的餐馆继续喝酒，警察找到他的时候，他的手里还握着一大杯啤酒。

被告见到警员，开始用伤害种族情绪的字眼骂警员，还对一名警员说：“我每天醒来就杀你好吗？”

被告一系列的行为除了被多个闭路电视被拍下以外，警员的随身摄像机也录下了他骂人一幕。

20罐啤酒下肚后，男子声称在路旁捡到一条四角裤，怀疑有人遭强奸，因此找保安“求助”。

调查显示，被告在新达城第一大楼大厅闹事之前，喝了至少20罐啤酒。

当时，保安上前找他问话，他声称在附近捡到一件四角内裤，怀疑有人遭强奸，要保安立刻调查。

保安见他醉醺醺，担心他再闹事，敷衍一番后把他护送到德士站。

警员到场后在餐馆捉人时，还从被告身上搜出了两把刀。

根据被告的精神评估报告，被告患上酒精使用障碍以及反社会人格障碍，但不影响他犯罪时的判断力。