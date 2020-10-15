烘焙业者制70米长面包 创本地新纪录

（早报讯）本地知名烘焙师许竹亮号召同行一起制作70米长的面包，在新加坡纪录大全创下新纪录。

配合本月的世界面包日，Creative Culinaire烹饪教室创办人许竹亮（57岁）号召本地23家面包业者，包括瑞兴西饼等有名的烘焙坊，一同制作一个70米长的全麦无糖馅料面包。

许竹亮透露，目前新加坡记录大全中记录最长的面包是30米。他们的70米长面包将由7000个同样大小的小面包组成，许竹亮的Creative Culinaire烹饪教室与其他23名业者将各自烤好相应的数量，并带到职能培训中心（e2i）管理的“就业与职能培训中心蒂凡那学院”组合成长面包，长面包将横跨四个大厅。

由新加坡记录大全进行测量后，面包将被分给善粮社，善粮社将把面包分给有需要者。

许竹亮感谢业者好友一呼百应，不遗余力地支持这个活动。

“中秋节刚过，烘焙业者们都刚刚忙完，又马不停蹄地准备这个活动，我也很感谢10家烘焙食材赞助商。这个活动把业者们聚集在一起，团结起来在疫情中为慈善贡献一份力。”

曾是新加坡面包西果商会总务的她，并不是第一次“做大餐”了。2008年，她曾制作一个7.27米高的巧克力雕塑，创下世界最高巧克力雕塑的吉尼斯世界纪录。

同年，她还做了最大生日蛋糕，被列入新加坡记录大全。