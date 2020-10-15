未来15年 更多预购组屋多层停车场将设休闲社区空间

（早报讯）在未来10至15年，建屋发展局将灵活规划更多预购组屋多层停车场空间，把更多停车位建在较高楼层，好空出底下更多“无车空间”作为社群休闲去处。当局也将兴建本地首个设在预购组屋多层停车场上的空中体育公园，透过多元设计善用空间凝聚居民。

此外，淡滨尼和女皇镇杜生区部分预购组屋明年将展开“白色空间”试验，让居民依需求更灵活地规划空间用途，也借此加强居民对社区的归属感。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今天为建屋局的“打造理想家园”蓝图揭幕。在将人口老龄化、气候变化、更多国人想共同参与规划生活环境等趋势与挑战纳入考量后，当局最新推出的蓝图紧扣“优质生活”、“智能生活”及“和谐生活”三大主轴，勾勒出当局未来将如何为新旧组屋区进行全面规划。

以创造“优质生活”环境为例，建屋局透露，登加预购组屋Parc Residences@ Tengah的多层停车场停车位将建在更高楼层，好空出底层更多的“无车空间”让居民玩乐、运动等。比邻Parc Residences@ Tengah的另一新预购组屋多层停车场顶层则将建造设有300公尺跑道、100公尺冲刺赛道、健身设施等的空中体育公园。

王瑞杰为“打造理想家园”网络研讨会致辞时指出，当局将为各年龄层居民建造更多设施供他们使用，让他们维持健康活跃的生活。

他以邻里中心为例指出：“新的邻里中心将被规划为社区与建乐中心，设有社区与绿色空间，同时有售卖健食品、保健用品等的商店。”

此外，“白色空间”试验计划明年展开后，居民可积极参与这两区“白色空间”用途规划，包括提议将空间内的墙当成居民展现艺术天赋的画布，透过在这类空间办的活动凝聚来自不同背景的居民，携手共创更和谐的生活环境。