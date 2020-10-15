政府另拨出2500万元 提供营运津贴等援助协助体育界

（早报讯）政府将拨出多2500万元帮助体育学院和俱乐部等主要业者承担部分营运成本，加强业者结合线上线下项目的能力，并进一步支持教练的培训。

加上今年中为体育界推出的各援助，政府共投入5000万元制定体育坚韧配套，希望帮助栽培运动员的体育业者渡过难关。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在国会宣布援助体育业者的新措施，包括拨出1350万元提供体育坚韧配套营运津贴(Sports Resilience Package Operating Grant）。

津贴将用来帮助业者承担今年10月至明年3月的营运成本，确保它们在探索新模式的情况下，能维持运作。津贴将帮业者承担多达25%的营运开销，每个月的顶限为1万5000元。

津贴开放给体育业者如私人体育学院和俱乐部、球会和设施经营者，针对收入显著减少者。它们必须是与全国体育总会有密切合作的业者，并得致力于保住员工。政府希望通过津贴帮助多达150个业者。

另一笔1150万元的拨款则用来帮助业者拓展能力，从三方面落实。第一，除了原先针对的活动策划或管理公司，体育学院和俱乐部也可申请资助来开发线上线下的混合项目。第二，资助业者和自雇人士发展数码能力，开拓数码内容。

第三，鼓励教练在满足所需培训小时的要求后继续提升技能，让他们在参加“狮城教练”（CoachSG）课程时享有培训津贴，每小时10元。高级和特级教练也能配对参与导师栽培计划，每对教练各可获得400元或600元的每月津贴。体育理事会将在下个月公布这些计划的申请详情。