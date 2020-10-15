扬威亚洲数码媒体奖 早报点点分获最佳受众参与奖金奖

华文媒体集团的优质数码内容与产品赢得国际同行的高度认可，在今年的亚洲数码媒体奖囊获二金一银。其中，zaobao.sg“早报点点分”回馈计划让读者在浏览内容之余，也能赚取积分兑换奖品，创新的互动机制在入围作品中脱颖而出，荣获“最佳受众参与奖”金奖。

zaobao.sg朝鲜战争数码专题《70年的等待》获得“最佳新闻网站及移动服务”银奖，金奖则花落《联合早报》旗下英文电子杂志“思想中国”（ThinkChina）。

世界报业和新闻出版总协会（WAN-IFRA）举办的亚洲数码媒体奖今天（15日）公布得奖名单。对于zaobao.sg团队取得一金一银的亮眼成绩，新闻中心总编辑韩咏梅表示：“亚洲数码媒体竞争日益激烈，同行们不断推出创新作品和服务。zaobao.sg这几年稳健发展，同样地也推出了多样化的内容与服务。这次得了两个奖，一个是内容呈献，另一个是给读者和用户提供的服务，说明我们在数码方面的努力获得肯定。”

今年4月至8月推出的“早报点点分”计划吸引超过3万名用户参与。读者在阅读新闻、观看视频或分享内容时可获得一定积分，订户所得积分是非订户的三倍。积分可用于兑换餐饮和超市礼券，或参与幸运轮盘抽奖，赢取手机等丰富奖品。

活动期间，用户的阅读篇数与时长显著增加。透过数据分析，团队也能更深入了解用户兴趣与阅读习惯，从而进一步改善内容与用户体验。

“早报点点分”源自zaobao.sg去年在谷歌新闻计划创新挑战中提出的创新企划。zaobao.sg当时凭此成为新加坡唯一的挑战获奖者，并在经历数月的跨部门研发后，于今年4月推出“早报点点分”。

配合朝鲜战争爆发70周年推出的《70年的等待》专题，则是新闻中心数码记者马华卿赴韩国度假期间，抽出时间实地采访而成。专题以黑白为基调，深入报道遗骸身份鉴定的挑战与阵亡者遗属至今难愈的创伤，并运用大量照片、图表和地图，带领读者感受战争的沉重。

《70年的等待》专题运用大量的照片和图表等素材，深入报道朝鲜战争遗留下的创伤。

马华卿说：“制作专题的时间表与冠病疫情阻断措施‘撞期’，团队里的同事们不能像以往那样面对面沟通。所幸的是，大家在网上尝试了不少创新的方式沟通，终于成功克服了技术上的诸多不便。非常感谢同事们的辛勤付出、相互理解，以及公司的大力支持。”

受疫情影响，原本于香港举行的亚洲数码媒体奖改以线上仪式公布成绩。新加坡报业控股旗下英文媒体《海峡时报》也凭爱情骗子数码专题报道和疫情答疑系列，赢得一金一银。