王瑞杰：现无法确定何时能归还520亿元储备金

（早报讯）政府现阶段无法确定需要多少时间才能偿还从国库取出的庞大储备金，但政府承诺将致力确保在每届政府任期内，维持大致平衡的财政预算，并根据国家的收支状况，评估归还储备的可行性。

国会今天（10月15日）针对副总理兼经济政策统筹及财政部长王瑞杰上周发表的部长声明进行第二天辩论。王瑞杰今天傍晚就辩论进行总结，并回应相关议员的意见和提问。

在昨天的辩论中，工人党阿裕尼集选区议员严燕松要求王瑞杰说明，政府是否有打算归还从国库动用的储备金，以及偿还期限。政府在今年2月至5月共推出四个总值近1000亿元的抗疫预算案，其中520亿元来自国家储备。

王瑞杰今天回应时先是强调，根据宪法，政府没有法律义务归还从过去储备中提取的资金，却有一份对于人民的道德义务和责任感。

王瑞杰指出，他现阶段无法确定政府需要多长时间才能积累足够的财政盈余，来偿还520亿元，毕竟冠病危机尚未解除，况且这场危机将给我国经济和全球经济留下怎样的冲击，“至今仍是未知数”。

“但我可以说的是，我们没办法在两年内偿还，但我当然也希望不会花上50年。时间长短也取决于我们作为一个国家和政府所做的选择——我们是否继续审慎地管理我们的资源。”

王瑞杰说，虽然政府将致力确保在每届政府任期内，维持大致平衡的财政预算，并根据国家的收支状况，评估归还储备的可行性，但冠病危机的发展形势极为不明朗，政府因此必须在必要时，“及早采取果断行动”支持员工和企业。

王瑞杰在答复武吉班让区议员连荣华的提问时说：“如果有必要，我准备向总统提议进一步动用我们过去的储备金。”