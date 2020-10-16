公务员的“现在潜质评估”机制明年起逐步更新

（早报讯）用来评估公务员整个职业生涯里最高发展潜能的“现在潜质评估”机制，明年起逐步更新，公共服务部门将推行“持续的英才制度”，每隔几年衡量公务员所展示和实现的潜能，以规划下来的职业路径。

主管公务员事务的贸工部长陈振声今早在今年度公共服务周的线上敬礼仪式上，向出席仪式的9200名公务员致辞时做出上述表述。

陈振声说，随着我国将应对日益复杂的挑战，公共服务部门在组织、规划能力，及人才培养方面，都须与时并进。

他说，公共服务署正在检讨人力资源政策。“我们会更新‘现在潜质评估’制度（Currently Estimated Potential，简称CEP）。它不能成为，如你们有些开玩笑时形容为‘职业终结点’（Career Ending Point）那样，一个假设你们的未来仿佛会一成不变的制度。”

陈振声说，公共服务部门须推行“持续的英才制度”（continuous meritocracy），公务员在职业每个阶段须展现和实现潜能，以规划下一阶段的发展。

他指出，每个公务员都应有一个不断更新的五年职业发展计划，而部门上司也须定期与下属对话，讨论下属如何提升技能，以及下来五年预计可担当的任务。

公共服务部门也会更新对领导能力潜质的评估方法。公务员要展示领导能力，不仅要制定良好政策，也须展示执行政策、创新，团队协作及沟通的能力，同时也要能发动各利益相关者合力将计划付诸实践。

有鉴于上述所有能力难以全部在一个人身上找到，陈振声说，公共服务部门将更重视在政府部门和机构组织领导团队。