关税局截获逾2600箱逃税香烟 逮捕8男2女

（早报讯）新加坡关税局于10月5日至9日在全岛展开七次行动，截获超过2600箱逃税香烟，并逮捕8名男子和两名女子。他们年龄介于23岁至69岁。

其中的两次行动中，关税局人员搜查乔治王道（King George’s Avenue）和实龙岗北4道的两个组屋单位，这两个单位皆用于收藏和贩卖逃税香烟。当局也逮捕了两名新加坡籍男子和一名中国籍男子，并截获639箱和20包逃税香烟。

在三次行动中，当局官员分别在岗景路（Kang Ching Road）、友诺士工业园（Eunos Industrial Park）和实业园（Realty Park）阻止3名嫌犯从藏货地点取货，包括烘炉、木架和空气净化器。两名中国籍男子和一名新加坡籍女子当场被逮捕，当局也截获1596箱和5942包逃税香烟。

在另外两次行动中，当局官员在义顺环路和裕廊西93街逮捕四名新加坡人--三男一女。他们涉嫌收藏和运送逃税香烟。当局也截获369箱和908包香烟。

对于其中四名男子和一名女子的法庭审讯仍在进行，而当局也仍在调查其余四男一女。

在这七次行动中，当局一共截获2604箱和6870包逃税香烟及一车辆。逃税总额分别是29万3700元和2万3590元。