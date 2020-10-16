日用品零售商撤下假“清仓促销”广告

（早报讯）挂布条喊“清仓大减价”却没有真正结束营业，本地多家日用品零售店日前撤下具误导性的限时促销广告，并承诺不再以这种广告手法宣传产品。

自愿撤下广告的商家是运营“Valu$”与“ABC Express”等多个品牌零售商店的ABC促销中心有限公司。在征询新加坡竞争与消费者委员会的意见后，该公司管理的商店从上个月30日起承诺广告上不再出现“关门大减价”（Closing Down Sale）或“限时低价售卖”（Fire Sale）等字眼，误导消费者。

竞消委星期五（16日）发表文告指出，零售商是在去年针对商店使用的这类广告，征询委员会的意见。

竞消委认为，广告上出现的字眼让人误以为商店真的要结束营业，促销是限时的，但事实并非如此；若商店下来再重犯或出现其他不公平促销行为，竞消委保留进一步调查的权利。

根据《联合早报》查询，网络上也经常有消费者发表贴文，投诉这类零售商的广告手法。

竞消委表示将密切留意其他商家是否也出现相同促销手法。委员会也提醒供应商应自己展开检讨，确保促销与运营手法遵守消费者公平交易法（CPFTA）。

消费者若有相关投诉，可拨电消费者协会热线61000315寻求帮助，或上网www.case.org.sg查询更多信息。