求呈新证据被拒 毒犯逃不过死刑

（早报讯）最高法院上诉庭今早驳回毒犯要求提呈新证据的申请，被告的死刑维持不变。三司警告，代表律师不应在没有充分理据的基础上乱提刑事动议，否则可能面对滥用司法程序的纪律制裁。

《联合晚报》早前报道，新加坡籍男子塞苏海（Syed Suhail Syed Zin），“最后一分钟”获法院批准他暂缓执行死刑，好让上诉庭审理他所提出的司法检讨申请。

塞苏海被控在2011年8月3日晚上，在蔡厝港住家持有不少于38.84克的二醋吗啡（diamorphine，海洛英的违禁成分），而这些毒品是供贩运用途。

他在高庭受审后被判罪成和接受强制性死刑。2018年10月，上诉庭也驳回他的上诉。

今年，塞苏海通过拉维律师所提出的申请分两部分，其中一个是要求提呈新的精神科报告，尝试证明被告案发时患有精神疾病，不应被判处死刑。

上诉庭三司在上个月22日审理此案，今早针对被告的第一项申请做出裁决。

三司宣判时解释，若要法庭批准被告在上诉阶段后后还提呈新证据，被告或他的代表律师必须证明，有某些促使所谓的新证据无法在早前审讯被提呈的原因。

然而，三司指出，被告在本案的审理过程中，有多次机会可提呈新的精神评估报告，但他没有那么做。

事实上，他前后看过八个精神科医生，没有任何一份报告是说明他在案发时精神失常或患有行为失调症。

即使辩方能成功证明被告精神失常，根据法律，被告必须是毒品案中的跑腿，法庭才能考虑判他接受死刑以外的其他刑罚。

最后，三司也提醒所有律师，不应在明知道没有充分理据的情况下，还向法庭提出刑事动议或其他申请，因为这么做等于滥用司法程序，可能面对纪律处分。