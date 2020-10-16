解雇后不还门卡 自盗16万元尿片 叉车司机监5年

（早报讯）叉车司机监守自盗在仓库偷走多箱纸尿片，就算被解雇后仍食髓知味，故意不还仓库的门卡以便摸黑潜入，还花50元聘货车司机来载走贼赃，九个月多来犯案30多次，共偷走上千箱总值16万元的纸尿片。

被告吴文庆（49岁）面对36项偷窃及夜间破门行窃的罪名。他昨天承认其中10项罪名，余项交由法官一并考虑，过后他被判坐牢五年。

庭上揭露，被告曾经是格林威治通道（Greenwich Drive）一家仓库的叉车司机。他在2017年底开始，就在上班期间偷了仓库中的婴儿纸尿片，后来在2018年遭到解雇，但他没打算收手，故意不交还仓库的门卡。

他在接下来的数月摸黑潜入仓库，继续偷一箱箱的婴儿纸尿片。为了搬运，他还以每趟50元的价格聘请了一名货车司机，但没告诉他货物都是贼赃。

婴儿产品公司的经理终于在2018年9月3日发现仓库里少了不少货物，调阅闭路电视的画面后才发现被告的罪行。

隔天，被告再次回到仓库干案，但遭保安埋伏拘留，过后报警将他逮捕。

主控官指出，被告九个月多来犯案不下30次，偷了上千箱纸尿片，以及几箱的其他产品，总值约16万4698元。

每50箱纸尿片的价值约5380元，被告以50箱1250元的价格，将多数的贼赃出售给一名女顾客。

控方请求法官为每项控状判被告坐牢30个月，让其中两项罪名分开进行，总刑罚为60个月。