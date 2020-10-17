不知访圣淘沙沙滩得预约 不少公众被拒入场

（早报讯）圣淘沙沙滩实行预约制度的首个周末，有不少公众不知道需要提前预约，结果到沙滩时被拒进入，白跑一趟。

圣淘沙发展局发言人答复《联合晚报》询问时透露，截至今早9时，所有沙滩今明两天已接到超过九成的预约。其中大部分的预约是在开放预约的首几日就已收到。

从今天起，在人潮高峰时段如周末和公共假期到访圣淘沙的巴拉湾、西乐索和丹戎沙滩，访客须提前在网上预约，每组人数也不得超过五人。

巴拉湾、西乐索和丹戎沙滩被划分为七个区域，每区的人数限制介于100人至350人。

访客最早可提前七天在网上预约，选择在上午时段（上午8时至下午1时）或下午时段（下午2时至晚上7时）前往沙滩。

据《联合晚报》记者在巴拉湾沙滩第一和第二区采访观察，今早就有约20人至30人因没有提前预约而无法进入沙滩，一些访客当场不断尝试在网上预约，最后顺利进入沙滩。

章雯（35岁，物流业）今早特地和丈夫带着两个年幼儿子到巴拉湾沙滩玩耍，但因没有预约而无法进入沙滩，等了约半小时后才成功预约。

她受访时说：“我们不知道需要提前预约，是我们的疏忽，这项措施也是为了大家的安全着想。不过，相信有许多访客和我们一样都不知道有预约系统，圣淘沙若能提供更清楚的通知会更好。”

另一名未预约的访客和女儿今早被拒进入沙滩后决定离开。不愿具名的他说，他不反对预约系统，但沙滩今早的人不多，可见有许多人预约后没有出现，因此希望圣淘沙能改善预约系统。

每个周末会到圣淘沙学习沙滩排球的恩格（35岁，金融业）说：“每组学生的排球训练只需1个多小时，但系统只让我们预约五个小时，平时一个星期六半天就有约八组学生，现在只能在最后一分钟才知道我们是否有排球场训练，非常不公平。”

由于沙滩排球场与一般沙滩在系统上是分开预约的，他希望圣淘沙能把沙滩排球场的预约改为两个小时制，或是让他们在训练完后把预约和腕带一对一转给另一个学生。