驾马赛地去买菜 车尾标志竟不见

（早报讯）马赛地标志不见，是恶作剧？还是被偷走？女车主把马赛地轿车停在牛车水大厦停车场，去买菜不过一小时，结果回家一看惊觉车尾的马赛地标志不翼而飞，女车主不禁感叹“少了标志，马赛地变‘丑’了！”

女车主李女士（60岁，退休人士）受访时表示，昨天（10月17日）早上约10时许，她开着马赛地轿车到牛车水大厦买菜时，将轿车停放在三楼的多层停车场。

约一小时后，她和女佣拎了大包小包回到停车场，女佣把刚买的菜和肉放在后备箱后，她便开车回家。

两人到家后，要从后备箱拿出菜和肉时，才发现后备箱上的马赛地标志不见，不过车头的标志则完好无损。“我当时感到很纳闷，这么小的标志，为什么还会有人要拿走？”

她说，她开车约15年，曾换过三辆马赛地轿车，这辆轿车刚买三年，当时要价30万元。据她朋友了解，重新装一个标志需要约200元。

“这是我第一次遇到马赛地标志遭人拿走，马赛地的标志有象征意义，如今少了一个标志，马赛地都变‘丑’了。”

据她说，当时停车场都停满车，不确定其他轿车是不是也遭殃，因此希望借本报提醒其他司机要注意。

李女士也说，她一般每周一次到牛车水大厦买菜。

她偶尔也会把包包留在车上，如今会更加谨慎，不敢把贵重物品留在车上，以防被人砸破车窗行窃。

女车主怀疑有人恶作剧，也可能疫情当前，有人没工作在走投无路下才干案。

李女士不解为何有人会取走马赛地标志，她怀疑可能有人恶作剧，也可能因为疫情缘故，有人没有工作收入才会下手，把标志拿取变卖兑现。

她说，干案者可能觉得偷走车头的马赛地标志太引人注目，才会只拿走车尾的标志。

不过，她并不打算对此报警处理。“给对方一个机会，希望他不要再做出这类行为。”

据《联合晚报》了解，目前市场上相信没有车商收购这类名车标志，一方面担心会是贼赃，另一方面也没有特别值钱。