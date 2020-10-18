辅警吃餐盒中毒死 妻向Spize索赔63万

（早报讯）辅警食用Spize餐馆餐盒后中毒身亡，妻子向业者索赔超过63万元，以补偿因餐馆疏忽导致家人失去唯一经济支柱的损失。

新翔集团（SATS）的辅警法迪力·沙里前年11月6日被派遣到Brink’s Singapore保安运输公司，并在当天公司的屠妖节庆祝活动上，吃下由里峇峇利路Spize餐馆供应的套餐，随后于同月14日，因败血症（sepsis）和肠胃炎引发多个器官衰竭，不幸身亡。

根据《海峡时报星期刊》取得的法庭文件，死者妻子努尔希达尤（Noor Hidayu）指控Spize和Spize Events因疏忽导致丈夫身亡，并向这两家公司索赔超过63万1000元。

死者是他双亲唯一的儿子和家里的经济支柱，除了得承担照顾父母的责任，当时也育有一名九岁儿子和11岁女儿，索赔金额包括照顾家人所需的费用。

死者妻子指出，公司准备的食物严重受污染无法全食用，不过Spize反驳说，死者是因个人疏忽才会患肠胃炎身亡。

辩方代表律师指出，公司在饭盒上清楚列出安全食用（consume-by）的期限，收据上也注明，若在该期限后食用，公司不会承担任何责任。

调查结果显示，死者在出事当天下午2时53分至4时之间吃下餐盒，距离餐盒准备的时间已约四至五小时，而送餐单据上已注明，须在送抵一小时内吃完。

公司也指出，虽然死者在6日发高烧，不过他没有立即求医，而是等到隔天才入院。

案件审前会议将于下个月在高庭展开。