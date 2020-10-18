牛车水大厦外凉亭当家 七旬翁卧尸树下

（早报讯）七旬翁将牛车水大厦外凉亭当家，今早被发现猝死在树下。

今早（10月18日）7时许，有公众发现多名警察出现在牛车水大厦外凉亭，并放置了蓝色帐篷。

记者接获热心读者拨电本报24小时热线通报，警方已拉起封锁线，约七名警员在场，一名蓝衣男子在协助警方调查。

据观察，蓝色帐篷盖在一棵大树的长椅上，旁边有一张白色椅子，上面挂着一件灰白色上衣，地上则有一双拖鞋，相信是死者的衣物。一般相信，死者去世时睡在树下的长椅上。

常在牛车水大厦外凉亭歇息的方先生（72岁）告诉记者，死者年约70多岁，大家都喊他“阿金”。据了解，死者是一名广东人。

“他无论吃饭还是睡觉，都一直在这里，偶尔有朋友买东西给他吃，平时也很少与其他人交谈，不爱讲话，也不下棋。”

另一名不愿透露姓名的阿叔表示，死者之前患病，每天都在吃药，药包就挂在凉亭内。其他公众表示，没听到死者提到过自己的家庭，也没听他谈起是否有家人。

协助警方调查的蓝衣男子表示，与死者也不太熟悉，警员让他帮忙，如果有家人出现，请他联系警方。

店铺老板雷女士（74岁）告诉记者，自己在这里卖货有三十多年，很多老人有家不回。

雷女士透露，有时候老人也会睡在她的档口，早上开档会让他们离开。

她表示，这已是今年第二起老人睡在凉亭去世，希望有关当局可以给予协助。