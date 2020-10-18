未遵守安全管理措施 背包旅舍被令停业30天

（早报讯）明古连街一家背包旅舍，因允许超过260名客人以休闲住宿用途入住，违反了安全管理措施，被令停业30天。

新加坡旅游局今天（10月18日）下午发文告说，位于明古连街171A号的Hawaii Hostel从9月17日开始允许超过260名客人以休闲住宿用途入住，之前还向安全距离大使谎称他们是长期住客，因此被令从10月11日至11月9日停业30天，停业期间不准接受新预订或让客人入住。

旅游局指出，由于旅舍的住宿环境较为封闭，没有亲属关系的人很可能长时间与彼此密切接触，病毒传播风险较高，因此旅舍目前不允许接受休闲住宿预订。

另一方面，旅游局的定期稽查行动也发现，有两家业者在不被允许的情况下营业。

凯煌购物中心（Concorde Shopping Centre）的72 Mad Monk酒吧，在没有合格餐饮执照的情况下营业，还允许客人在晚上10时30分后饮酒和打桌球。凯煌酒店（Concorde Hotel）的Kris Bollywood则被列为公共娱乐场所，没有合格餐饮执照，因此不获准营业。稽查人员也发现店内有两人在晚上10时30分后饮酒。

这两家业者正在接受进一步调查。在《冠病19（临时措施）法令》下，初犯者可被罚最高1万元，重犯者则可面对最高2万元罚款。

另有五家餐饮场所，因未确保食客之间保持一米安全距离以及允许超过五人同坐一桌，被罚1000元。它们是远东商业中心的Bagus Sio Good、桥南路的川羊记羊肉汤锅、克罗士街上段的The Hot Gathering、先得坊的美滋锅，以及实龙岗路的Komala’s Restaurant。

旅游局也透露，从10月6日至14日，有16人因没戴口罩，被罚300元至1000元。