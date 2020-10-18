继先驱后金文泰也有 西部居民申诉空气弥漫粪便味

（早报讯）西部居民近来指空气弥漫异味，继先驱后，金文泰也有居民称闻到犹如粪便的恶臭。

我国西部两地区——裕廊西一带的先驱与金文泰，先后有居民反映空气弥漫异味。

先驱议员郑德源日前在面簿上说，过去三个月当他在区内面向工业区的组屋与住宅进行家访时，都会有居民向他反映从工业区飘来的化学气味，并非过往30年就存在的巧克力味。

有居民在郑德源的面簿留言说，这个问题反复发生，虽然气味没有毒素，但难以忍受，特别是晚上8时后。另有居民说，只要闻到气味就会关窗开冷气。其他居民也反映这是多年的问题，午夜时候气味仍弥漫，有些居民还会被气味熏得从睡梦中醒来。

对此，郑德源本周在国会向永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士提问。许连碹答复时说，我国西部今年1月至9月的空气质量都保持在正常水平，空气污染指数介于14点至66点。

她也说：“裕廊工业区的一些工厂在运作时会释放废气，例如食品调味剂和香精的生产商。这些气味通常对人体无害，但环境局已建议这些工厂加强措施，以降低影响，例如安装气味控制系统和风扇以更好地驱散这些气味。”

另一方面，居住金文泰的部分居民也在上周反映闻到似粪便的异味。本报记者走访时，一名女店员张小姐（28岁）表示，上周下过雨后闻到异味，当时就在想是不是雨后沟渠传来的污水气味。

有网友上周四（8日）也表示，如“放屁”一般的恶臭又再次笼罩金文泰，这已是多年来的问题。该网友说气味太强烈，涵盖的面积太广，也不像是自然气味如肥料、食油或污水的异味。

环境局表示，未查到金文泰异味源头。

当局受询时说，他们确实在上周的7日与8日接到公众关于异味的反馈。

当局随即展开调查，但无法确认异味的源头或起因。