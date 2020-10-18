（早报讯）新加坡国立大学星期天（18日）回应网上传闻，证实校方较早前因接到两起学生对教职员的投诉，经内部调查后确认遭投诉男教员行为失检，已将他解雇。

涉案的男教员费南多博士（Jeremy Fernando）自2011年在国大任职，解雇前是香灰莉木学院（Tembusu College）的非住校教授，也是知名作家。

国大发言人回应《联合早报》询问时证实，校方的内部调查发现费南多的行为不符合大学对教职员的专业要求，因此将他解雇，校方也正予以受事件影响者支持与援助。

不过，针对案件细节和校方之后采取的相关措施，发言人指出，教务属内部与机密事宜，因此无法分享更多细节。

据本报了解，向国大投诉费南多的是两名香灰莉木学院的女学生，有关事件的传言约一个月前在校园里传开，而香灰莉木学院18日早上也发电邮给所有学生，呼吁有问题或需要援助的学生直接联系。电邮内容与校方声明大致相同。

相信也因学院发出的电邮，好些学生同一天透过个人面簿网页发表言论，对校方事件处理不够及时与欠缺透明度表达不满。经之前国大女生宿舍厕所偷拍事件后由国大生创立的组织“支持国大校园安全联盟”（Students For A Safer NUS）也为受害女生发声。

该组织创办人之一、国大研究生曹佳莉（Carissa Cheow，译音，25岁）接受本报访问时指出，2018年国大女生马芸公开在宿舍遭偷拍的经历后，校方加强了硬体设施方面的安全，但这些措施一般只能防止外来者对学生做出恶意行为，却无法完全保障校园安全。

“像这起事件中行为失当的就是教员，有时候行为越界的也可能是身旁的同学或朋友。我们应该更尽力确保女学生的安全。”

支持国大校园安全联盟将联系发起投诉的两名学生，予以她们帮助。该组织今天将发表正式声明。