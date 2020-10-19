周一开市前可关注股票

（早报讯）美国总统选举将在11月举行，大多数投资者静观美国政局变化，促使本地股市上周窄幅波动。新加坡海峡时报指数上周五起9.40点或0.37％，闭市报2533.02点。全周则是持平，大致没有起落。

美国股市方面，标普500指数上周五录得小幅涨幅，因冠病疫苗研发时间表进一步明朗，且零售销售数据好于预期，令买家重返市场。道琼斯工商指数收升0.3%，标普500指数收涨0.01%，纳指挫0.36%。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 新电信（Singtel）占股35％的合资公司印度尼西亚流动电信公司（Telekomunikasi Selular），将以10.3万亿印尼盾（9亿5000万新元），售卖6050座电信塔给Dayamitra Telekomunikasi公司（简称Mitratel）。

作为交易的一部分，合资公司也同Mitratel做出租用电信塔空间的10年租期安排。交易预料分阶段进行，并于明年第一季完成。

2. 凯发集团（Hyflux）接受司法管理的审讯将延后到11月16日进行。

凯发集团上周五晚上发布文告，公布集团重组过程及审讯延后的日期。

在上周五的审前会议（pre-trial conference）上，高庭同意把凯发接受司法管理的审讯延后到11月16日，该审讯原本定于上周三（10月14日）举行。

其他与司法管理申请的时间议程如下：

本月29日，凯发将和潜在投资者Pison Investments提交宣誓书（affidavits），阐述它们对七家银行组成的无抵押债权人工作小组（UWG）的立场。

11月10日，由UWG提交宣誓书，阐述对凯发的立场。

11月12日，凯发和UWG提呈各自相关的在书面文件。

3. 停牌中的毅之安（Ezion Holdings）独资子公司Teras Conquest 2公司（TC2PL）与客户Whitesea Shipping & Supply的仲裁程序恢复。Whitesea撤销较早前向TC2PL的索偿申请，但TC2PL反倒过来指Whitesea没有支付定金，而向公司索取3700万美元（5000万新元）的赔偿。

4. 计划收购树记珠宝集团（SK Jewellery Group）的OroGreen Investment，取得集团97.80％股权并计划强制收购剩余股权。OroGreen Investment由创办树记珠宝集团的三姐弟成立。公司以每股0.15元的价格收购公司的所有股权，并计划在之后将公司除牌。

5. Biolidics上周五披露，向日本合作方Sysmex发出索偿信，指对方未征询同意而独自申请专利权，违反了智慧产权都属双方共同拥有的协议。因此要求Sysmex修改申请权申请，并与公司进入商业执照协议。

Biolidics说，如果Sysmex无法遵守索偿信要求，它将采取必要步骤来保护它的利益。