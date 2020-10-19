新一轮55亿元雇佣补贴月底发放

（早报讯）超过14万名雇主从下周四（29日）起将收到政府发放的新一轮雇佣补贴。本轮补贴总额超过55亿元。

副总理兼财政部长王瑞杰今早在面簿分享新一轮的补贴发放细节时指出，政府在协助企业克服这次危机时，仍将重点放在保住国人的工作上。

为协助企业应对冠病疫情冲击，同时协助国人保住工作，政府今年2月推出雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme，简称JSS），并已于4月、5月和7月三次追加拨款。加上这一轮补贴，雇主共获得215亿元的资助，用以补贴19 0万名在职本地员工的工资。

按照计划，目前每名本地员工薪金中的首4600元可获25%至75%不等的补贴，按行业领域而定。例如，受疫情影响最大的航空业、旅游业和建筑环境业可获75%补贴，餐饮业、交通业和海事与岸外业则获50%补贴。

病毒阻断措施后现场作业仍受影响的企业，没有完全恢复运作的那段时间也会获得75%的补贴。

不过， 一小部分雇主本月将无法按时收到雇佣补贴，必须先自行检查所缴交的公积金数额无误并提呈文件给国内税务局证明符合雇佣补贴计划条件，才能获得补贴。

国内税务局和财政部在联合文告中指出，这是为防止有雇主滥用计划，骗取更高额的薪金补贴。有关当局今年在发放7月份的补贴前，也同样对近2200名雇主进行过审查，当中444人因企图透过不法行为骗取更高额补贴，全额或部分补贴被取消。